Lancé à fond dans le dossier Arda Güler (Fenerbahçe) depuis quelques jours, le FC Barcelone tient déjà son plan pour se débarquer. Selon le journaliste d'Haber Spor Sercan Hamzaoğlu, les Blaugranas n'ont pas l'intention de recruter le grand espoir turc tout de suite mais plutôt de le bloquer à l'horizon 2024.

Les émissaires du Barça ont rencontré les dirigeants du Fener dont le président Ali Koç pour évoquer l'offre de transfert qui partira cet été... et dont la finalité est de laisser Arda Güler pendant encore un an poursuivre son apprentissage à Istanbul.

Un projet pour que Güler débarque en 2024

L'idée du FC Barcelone, serré de près le fair-play financier, est de ne régler qu'une petite partie du transfert cet été et le reste en 2024 quand Güler rejoindrait effectivement la Catalogne. Du côté du Fenerbahçe, on verrait cette possibilité d'un bon œil et c'est désormais au joueur et à son clan de valider ou non cette proposition.

Conscient du saut dans sa carrière qu'un tel transfert représenterait, Arda Güler a demandé un petit temps de réflexion. Lors d'une prochaine réunion, le FC Barcelone et Fenerbahçe ont prévu de rencontrer le milieu offensif pour évoquer son rôle dans l'équipe l'an prochain et son plan de carrière. C'est après celle-ci que Güler acceptera ou non l'offre du Barça.

Le Real a aussi son plan, il est différent

Si l'on en croit Marca, le Real Madrid envisage aussi de se lancer dans le dossier Güler en "bookant" sa signature cet été mais pour le prêter ailleurs qu'en Super Lig, dans un club du Top 5 européen. Une stratégie qui plait forcément un peu moins au Fenerbahçe.

Le Barça a rencontré le président Ali Koç et Burak Kızılhan de Fenerbahçe à Bodrum. Le Club Blaugrana a fait une offre de transfert pour Arda, mais propose de le laisser 1 an en Turquie avant de rejoindre Barcelone en 2024.



