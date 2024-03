FC Barcelone Mercato : Laporta veut sacrifier deux joueurs cet été

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

SPORT fait le point sur la situation du Barça et surtout sur sa situation financière, ce samedi. Selon le quotidien catalan, l'inquiétude est de mise au sein du conseil d'administration du Barça par rapport à la capacité du club à respecter le budget et à obtenir les fonds restants de Barça Studios. Une situation qui va forcer Joan Laporta à renflouer les caisses via des transferts.

Raphinha et Koundé sur la grille de départ

La priorité serait de vendre Raphinha et Koundé. Le Brésilien a des touches en Arabie Saoudite et le Français en Premier League. A suivre...

💸 El Barça priorizará las ventas de Koundé y Raphinha para ingresar



🤔La mayoría de futbolistas se niega a salir de un club necesitado de ingresos



✍️ Luis Miguelsanzhttps://t.co/kP4l6I1KpX — Diario SPORT (@sport) March 2, 2024

Podcast Men's Up Life