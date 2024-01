FC Barcelone - Mercato : le Barça a donné une première réponse au Bayern Munich pour Araujo

Ce n'est un secret pour personne, le Bayern Munich est intéressé par le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo. Ce vendredi, le journaliste allemand de Sky Sport, Florian Plettenberg, a fait le point sur l'intérêt du club bavarois pour l'Uruguayen.

D'après ce journaliste, le Bayern Munich serait prêt à mettre plus de 70 millions d'euros sur la table pour arracher Ronald Araujo du Barça. Mais les dirigeants barcelonais considéreraient que ce n’est pas assez et attendraient plus pour accepter de céder leur joueur. De son côté, Ronald Araujo, actuellement sous contrat jusqu'en 2026 avec le champion d'Espagne en titre, n'envisagerait pas de prolonger prochainement son bail avec les Blaugrana.

❗️News #Araujo: Understand there is no release clause in the range of €80-100m! There’s one rc, officially communicated by FC Barcelona during his contract extension.



➡️ Bayern is said to be ready to pay more than €70m for him now

➡️ Been told: Even €80m wouldn't be… pic.twitter.com/3IkKbsPPks