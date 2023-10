FC Barcelone - Mercato : le Barça a un plan B à João Cancelo pour l’été prochain

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Plus en odeur de sainteté à Manchester City et pas conservé par le Bayern Munich malgré un prêt lors de la seconde partie de saison dernière plutôt réussi, João Cancelo a rejoint le FC Barcelone à la toute fin du dernier mercato estival. Mais seulement prêté par Manchester City, le latéral droit portugais n’est pas certain de rester la saison prochaine au Barça, qui aurait tout de même un accord verbal avec les Citizens pour signer João Cancelo l'été prochain contre 35 millions d'euros.

Foyth en plan B de Cancelo ?

S’ils ne parviennent pas à signer João Cancelo l'été prochain, les dirigeants barcelonais devraient se tourner sur le latéral droit de Villarreal, Juan Foyth, si l’on en croit les informations de Sport. Capable également de jouer au poste de défenseur central, l’international argentin, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le sous-Marin jaune et dont la valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt, serait particulièrement apprécié par l’entraîneur catalan, Xavi.

Podcast Men's Up Life