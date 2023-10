FC Barcelone - Mercato : un petit chèque à vue signé à l'OL ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On le sait, le FC Barcelone doit faire face à une crise financière majeure. Rien de nouveau, certes, mais ce qui peut paraître plus étonnant, c'est que certains dossiers, et notamment des dettes, traînent dans les comptes du club catalan.

500 000 euros à diviser en trois

Ce serait ainsi le cas au sujet du milieu de terrain Miralem Panic, acheté à la Juventus Turin par le FC Barcelone pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. Or, selon le média de l’économie du sport, 2playbook, repris par Sportune, le Barça, dans son bilan financier au 30 juin 2023, devrait à d'anciens clubs de Pjanic, la somme de 500 000 euros.

Les clubs en question ? La Roma, l’OL et le FC Schifflange 95. Curieusement, le FC Metz, club par lequel le joueur est également passé, ne figure pas dans cette liste. A suivre.

Podcast Men's Up Life