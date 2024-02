FC Barcelone Mercato : le Barça ouvre trois pistes de renom pour l'été prochain

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo a annoncé que le FC Barcelone, qui souffre cette saison d'un déséquilibre sur les ailes, voudrait recruter un ailier gauche en vue de la saison prochaine.

Le Barça vise du lourd à ce poste

Et toujours d'après le quotidien catalan, les dirigeants barcelonais auraient cochés le nom de trois joueurs pour renforcer l'aile gauche de son attaque : Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Gabriel Martinelli (Arsenal) et Kaoru Mitoma (Brighton). Mais pour s'offrir l'un de ces trois joueurs, le champion d'Espagne en titre va devoir casser sa tirelire et vendre d'abord car Khvicha Kvaratskhelia, Gabriel Martinelli et Kaoru Mitoma ont tous les trois une valeur marchande estimée à plus de 50 millions d'euros par le site Transfermarkt.

