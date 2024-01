FC Barcelone - Mercato : le Barça prépare une réponse radicale au Bayern pour Araujo

Si le FC Barcelone a besoin de liquidités du fait des règles très strictes du fair-play financier, l’administration Laporta n’est pas non plus prête à céder n’importe laquelle de ses pépites. Selon Sport, trois joueurs – Ronald Araujo, Pedri et Gavi – ont été érigés comme intransférables. Que ce soit cet hiver, cet été ou même à moyen et long terme.

Conscient que le dossier le plus chaud est aujourd’hui celui de Ronald Araujo, pisté par un Bayern Munich prêt à faire sauter la banque à l’intersaison (on parle de 100 M€), le Barça fait son possible pour mettre les barbelés autour du stoppeur uruguayen, actuellement sous contrat en Catalogne jusqu’en juin 2026.

Selon Ekrem Konur, le FC Barcelone va prochainement rentrer en négociations pour convaincre le natif de Rivera de continuer pour deux saisons supplémentaires (2028) avec une nouvelle revalorisation. Malgré l’intérêt des Bavarois, Araujo souhaite lui aussi rester et le dossier pourrait aller très vite…

💣💥❗🇺🇾🔵#FCB❗Barcelona will start negotiations to extend the contract of 24-year-old Uruguayan defender Ronald Araujo until 2028.



◼️The Uruguayan defender wants to continue his career at the Catalan club and is believed to accept the offer of a new contract. https://t.co/ETbqkEVvCr pic.twitter.com/tdQJAOKYhb