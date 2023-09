FC Barcelone - Mercato : le Barça vise un cador belge et veut piocher en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Devant la blessure de Vitor Roque, le FC Barcelone doit s’activer au prochain mercato hivernal. Selon Sport, Deco garde à l’œil Savio. Sous contrat avec l’ESTAC, le jeune ailier de 19 ans a été prêté à Gérone et réalise un début de saison canon en Liga (1 but et 2 passes décisives en 5 matches).

Vermeeren déjà estimé à 17 M€ !

Autre profil ciblé par Deco : Arthur Vermeeren (18 ans). Selon Ekrem Konur, le Barça et l’Atlético Madrid se sont discrètement renseignés sur la situation milieu axial belge d’Antwerp dont la cote est estimée à 17 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

