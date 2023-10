FC Barcelone - Mercato : le coach de l’Inter Miami ruine les espoirs du Barça pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Alors que depuis quelques jours la rumeur d’un prêt de courte durée de Lionel Messi (Inter Miami, 36 ans) au FC Barcelone circule et que l’élimination de la franchise floridienne avant les play-offs donne du grain à moudre à cette possibilité, Tata Martino, le coach de la formation de MLS, a tué le fantasme des fans du Barça en conférence de presse.

« Messi à Barcelone ? Ça va être pour se promener, non ? »

« Messi à Barcelone ? Ça va être pour se promener, non ? Cela me surprend, je n’en sais rien. Si vous me dites qu’il va à Barcelone en vacances, je dirais oui, c’est probable, mais je n’en suis même pas sûr », a lâché, amusé, l’ancien coach du FC Barcelone.

Un discours qui va dans le même sens que celui de Mundo Deportivo, qui assure que le FC Barcelone a d’autres priorités que d’offrir une « dernière danse » hivernale à Messi en janvier – février alors que le club doit trouver de l’argent (40 M€) afin de finaliser la venue de Vitor Roque et l’inscrire en Liga.

