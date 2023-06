FC Barcelone - Mercato : le nouveau contrat de Gavi officialisé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Fin de saison riche en événements pour Gavi ! Après avoir remporté la Ligue des Nations face à la Croatie aux tirs au but et s'être fait insulter par les supporters madrilènes pendant la célébration, le jeune milieu offensif du FC Barcelone a eu le plaisir de voir la Liga valider son nouveau contrat ! Il est désormais officiellement lié aux Blaugranas jusqu'en 2026 et pourra porter le numéro 6. Sa clause libératoire s'élève désormais à un milliard d'euros.