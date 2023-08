FC Barcelone - Mercato : le nouveau Ronaldo arrive chez les Blaugranas !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Agent influent du football brésilien, André Cury a participé à de nombreux transferts de joueurs vers l'Europe, notamment celui de Neymar au Barça en 2013. Cette année, il a envoyé une autre pépite chez les Blaugranas, le jeune Vitor Roque (18 ans). L'attaquant de l'Athletico Paranaense ne rejoindra les Blaugranas qu'à la fin de la saison brésilienne, fin décembre, mais il promet que l'attente vaudra le coup. Il n'hésite pas à comparer la pépite à un certain Ronaldo...

"Je crois qu'il a les moyens de marquer son époque"

"A qui Vitor Roque ressemble le plus parmi les grands joueurs brésiliens passés par le Barça comme Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ou Neymar ? Déjà, je tiens à préciser que j'ai aidé à faire venir certains d'entre eux comme Ronnie et Neymar. Ce sont tous de très grands joueurs. Il me semble que Vitor ressemble plus à Ronaldo, physiquement et pour sa capacité à exploser. S'il arrive à se mettre au niveau de ces joueurs, nous serons très contents. Je crois qu'il a les moyens de marquer son époque. Il arrive au bon âge et est bien préparé. Il peut triompher au Barça."

Le calendrier de la saison 2023-24 du FC Barcelone

Podcast Men's Up Life