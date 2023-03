FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid déboule sur une priorité du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce serait un retour. Espéré par bon nombre de supporters du FC Barcelone qui n'ont pas oublié le talent, alors prometteur, de Dani Olmo. Ce dernier, passé par le Masia, a explosé au plus haut-niveau loin de la Catalogne, que ce soit au Dinamo Zagreb ou au RB Leipzig, aujourd'hui. Suffisamment pour avoir rejoint la sélection espagnole et séduire bon nombre de clubs européens.

Le FC Barcelone, qui ne peut faire ce que bon lui semble financièrement, essaie déjà de convaincre Olmo, dont le contrat avec Leipzig expire en juin 2024. Problème, et selon le quotidien Mundo Deportivo, il y a du monde sur le dossier. Ainsi, le Bayern Munich et le Real Madrid seraient, eux-aussi, intéressés par le joueur et, surtout, plus enclins à payer les 40 millions d'euros d'indemnités éventuellement demandés par le club allemand.

A suivre.