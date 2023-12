FC Barcelone – Mercato : le remplaçant de Lewandowski déniché à Gérone ?

Pas besoin de chercher bien loin pour le Barça, le remplaçant de Robert Lewandowski se trouve peut-être en Catalogne. Artem Dovbyk est en train de conquérir l'Espagne avec Gérone. Deuxième au classement de Liga, l’Ukrainien est un des principaux artisans de la saison de Gérone.

L’attaquant en est à 11 buts pour 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 18 matchs. Lui qui est arrivé de Dnipro cet été, pourrait être le tant attendu remplaçant de Robert Lewandowski, en difficulté au centre de la Catalogne.

💣💥#EXCL• Atletico Madrid, Barcelona and Premier League clubs are monitoring the situation of Girona's 26-year-old Ukrainian striker Artem Dovbyk.

