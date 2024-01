FC Barcelone - Mercato : le remplaçant de Neymar pioché au Barça ?

Neymar out pour la saison, Al-Hilal, actuellement en tête du championnat saoudien, espère renforcer son attaque. Et c'est vers le Barça que le club saoudien veut se tourner. Il cible Raphinha, selon Sport.

Le média espagnol indique que le Barça n'entend pas céder le Brésilien cet hiver, mais qu'un départ en fin de saison est possible. De son côté, Ekrem Konur croit savoir qu'Al-Hilal fait le forcing et propose à Raphinha un salaire supérieur à celui qu'il perçoit actuellement en Catalogne. A suivre...

💣💥 | 🇧🇷 | Al-Hilal is ready to give Raphinha more than the salary he earned at Barcelona. #AlHilal 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/EEIxhXSVPq