FC Barcelone - Mercato : le retour de Messi dépend d'un départ

Lionel Messi serait sur le point d'annoncer où il jouera la saison prochaine. Le quotidien Sport a dévoilé la tendance du moment et elle n'est pas encourageante pour le FC Barcelone. Les Blaugranas n'auraient que 10% de chances de faire revenir l'Argentin, autant que le PSG de le voir prolonger. En revanche, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami auraient 40% de chacun de s'attacher ses services. Pour le FCB, tout est lié encore et toujours à la question financière.

L'argent du transfert du Brésilien servirait à faire revenir l'Argentin

Ce même Sport assure que les dirigeants barcelonais sont lancés dans une quête frénétique d'argent frais. Et ils appelleraient les agents de joueurs en leur disant qu'il faut trouver au plus vite un point de chute à Raphinha, si possible en Premier League. "Leo viendra quand Raphinha s'en ira", diraient-ils en substance. Car si le Brésilien est transféré pour 50 M€ voire plus, cela pourrait suffire pour débloquer le retour tant attendu de l'idole. Le souci, c'est que les clubs anglais recrutent rarement en mai ou juin. Leur truc à eux, c'est le panic buy de la fin août. Mais dans trois mois, Messi aura depuis longtemps signé ailleurs...

La fiche de Lionel Messi

🔴 | #ConfidencialSPORT



⏱️ El tiempo juega en contra del Barça



💸 La salida de Raphinha permitiría encajar económicamente a Messihttps://t.co/fVEdpGjvmI — Diario SPORT (@sport) May 31, 2023

Pour résumer Le FC Barcelone est pressé par le temps dans le dossier Lionel Messi. L'Argentin souhaite savoir au plus vite où il jouera la saison prochaine. Les Blaugranas aimeraient que ce soit chez eux mais, pour cela, ils ont besoin de vendre Raphinha.

