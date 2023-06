FC Barcelone - Mercato : les chiffres monstrueux d'Al-Nassr pour Brozovic

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Nouvelle priorité de Xavi et l'état-major barcelonais pour remplacer Sergio Busquets, Marcelo Brozovic est très loin de la Catalogne. Le milieu défensif croate fait l'objet d'une offre très importante d'al-Nassr. Le club de Cristiano Ronaldo propose 23 M€ d'indemnité de transfert à l'Inter Milan et 20 M€ de salaire annuel au joueur. C'est monstrueux dans la mesure où les Nerazzurri ne veulent plus de Brozovic et étaient prêts à le laisser partir pour beaucoup mois. Et c'est également monstrueux pour le joueur, qui gagnait "seulement" 12 M€ en Italie.