FC Barcelone - Mercato : les problèmes financiers du Barça réglés avec une vente record ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est LE sujet du moment au FC Barcelone. Et on ne parle pas de la signature de Vitor Roque ou du dossier Messinho, qui pourrait s'accélérer dans les prochaines heures. Non, cette fois il s'agit d'un potentiel départ. Evoqué cet hiver avant que Ronald Araujo, le défenseur central du Barça, éconduise le Bayern Munich et son entraîneur, Thomas Tuchel.

100 millions l'été prochain

Araujo aurait écarté l'idée de quitter la Catalogne ces jours-ci. Mais pas l'été prochain. Voilà pourquoi, et à deux ans de la fin de son contrat, le Barça aurait décidé de fixer la barre très haute pour l'indemnité de transfert : 100 millions d'euros ! A ce tarif, Laporta pourrait vite dire adieu à tous ses soucis financiers depuis qu'il est revenu à la tête du club.

Vendre Araujo pour 100M€ est suffisant pour fixer complètement le plafond salarial du club et entrer sur le marché du transfert sans problème.



(Sport) pic.twitter.com/VpfZ0tGwCN — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) January 7, 2024

Podcast Men's Up Life