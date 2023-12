FC Barcelone – Mercato : Lewandowski chassé cet été, le scénario prend forme !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a quelques jours, une rencontre entre Joan Laporta (président), Deco (directeur sportif) et l’agent Pini Zahavi a eu lieu du côté du FC Barcelone sans qu’on ne connaisse l’intitulé de la réunion.

Grâce à Sport, on en sait désormais un peu plus : elle concernait le buteur polonais Robert Lewandowski (35 ans), décevant cette saison et faisant l’objet d’un intérêt prononcé de l’Arabie saoudite.

Proposé à moins de 30 M€ aux Saoudiens ?

Si, de l’extérieur, le message du Barça est que l’ancien du Bayern Munich n’est pas à vendre ni cet hiver ni l’été prochain, le message serait différent en interne. Le board du FC Barcelone et l’entourage de Lewandowski s’accorderaient en effet pour écouter les propositions.

Selon le quotidien catalan, le dialogue serait déjà ouvert avec un intermédiaire vers la Saudi Pro League, lequel fait passer le message qu’il en coûtera 20 à 30 M€ aux clubs intéressés. Pas forcément tenté par un départ dans le Golfe mais étant la cible de plus en plus de détracteurs en interne, Robert Lewandowski est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Blaugranas.

