FC Barcelone Mercato : Lewandowski fait une annonce forte sur son avenir

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de clubs saoudiens et de MLS. Mais comme il l'a confié ce jeudi dans une interview accordée à son club, l'attaquant polonais se sent très bien en Catalogne.

"Je me sens très bien au Barça"

"J'ai beaucoup marqué parce que je me sens très bien au Barça depuis mon arrivée. Nous avons gagné des titres et je suis très heureux. (...) La ville est belle et les gens agréables. Ma famille et moi sommes contents. Mes filles se régalent ici. Tout ce qui concerne la ville me paraît super mais pour moi le plus important se passe sur le terrain. C'est d'aller tous dans le même sens avec le Club et voir comment nous progressons jusqu'à la fin de la saison. Je suis focus sur le football et moins sur l'extra-sportif. Pour moi, c'est d'abord le football et la famille. Le reste, on verra par la suite", a confié l'ancien joueur du Bayern Munich.

"Je suis au Barça depuis un an et demi. Je suis très content ici. Nous avons gagné des titres et j'ai beaucoup marqué. Cette saison, j'espère que nous pourrons enchaîner les victoires en jouant bien lors des matches décisifs."



🔊 Robert Lewandowski pic.twitter.com/5MmiyaKvFx — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 29, 2024

