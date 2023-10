FC Barcelone - Mercato : Messi et l'Inter Miami font de la place pour Luis Suarez

Luis Suarez, qui arrive en fin de contrat fin décembre prochain avec Gremio, pourrait bientôt rejoindre ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, à l'Inter Miami.

Afin de faire de la place pour l'attaquant uruguayen, la franchise de MLS a décidé de ne pas conserver Josef Martinez. Après l'entraîneur, Tata Martino, c'est au tour de l'attaquant vénézuélien lui-même d'annoncer son départ de l'Inter Miami. L'ancien joueur du Torino, arrivé en janvier dernier en provenance d'Atlanta United, n'aura donc passé qu'une seule saison à l'Inter Miami.

🇻🇪 Josef Martínez, now available as free agent as Inter Miami confirmed he’s set to leave with immediate effect. pic.twitter.com/dMqG7p37fJ