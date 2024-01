FC Barcelone - Mercato : Newcastle veut aider les Blaugrana et torpiller le PSG

Après une bonne entame de saison symbolisée par la raclée administrée au PSG (4-1) en Champions League, Newcastle s'est effondré une fois l'automne venu. Battus à cinq reprises lors de leurs six derniers matches de Premier League, les Magpies ont reculé en milieu de tableau. Et ils sont éliminés de toute compétition continentale après une ultime défaite à domicile contre Milan en phase de poules de C1. Une première partie de saison trop loin des attentes des propriétaires saoudiens, qui devraient donc investir en conséquence cet hiver.

Selon Ekrem Konur, l'une de leur priorité se nomme Raphinha. Et c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui l'a recruté pour 58 M€ à l'été 2022 mais n'a pas eu de retour sur investissement. Trop maladroit dans le dernier geste, le Brésilien est poussé vers la sortie. Un transfert en Angleterre est donc vu d'un bon œil par la direction catalane, toujours en quête d'argent frais. Newcastle veut également recruter le défenseur ivoirien du Sporting Ousmane Diomandé, suivi par le PSG. L'ancien du FC Midtjylland est coté 40 M€.

