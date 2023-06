FC Barcelone - Mercato : Sergio Busquets a pris sa décision, Messi jubile, la MLS gronde !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat au 30 juin, Sergio Busquets avait déjà décidé de ne pas rempiler au FC Barcelone. Alors qu'il avait reçu des offres dans le Golfe, l'Espagnol de 35 ans a finalement fait le choix de rejoindre son grand ami Lionel Messi en Floride, du côté de l'Inter Miami de David Beckham. L'information vient d'être officialisée par le club américain.

Un problème de règlement à l'Inter Miami ? La MLS va sévir !

Si l'Inter Miami a clairement saisi une opportunité de marché en attirant Busquets et Messi cet été, la franchise de Miami s'expose à de grosses sanctions pour avoir dépassé le nombre maximal de joueurs désignés autorisé par la MLS. En effet, chaque équipe du championnat nord-américain s'engage à ne prendre que trois stars au delà du Salary Cap. Aujourd'hui, l'Inter Miami en a cinq.

En 2021, l'Inter Miami avait déjà dépassé ce quota. Réponse de la Ligue : une amende de 2M$, une réduction des allocations de 2,27 M$ sur les saisons 2022 et 2023, une amende pour le propriétaire Jorge Mas (250 000$) et la suspension pour une saison et demi du directeur sportif Paul McDonough. L'Inter Miami va donc devoir se séparer de deux de ses "designated players" pour ne pas revivre le même scénario...