FC Barcelone - Mercato : Silva, Gündogan, Carrasco... Xavi multiplie les annonces fortes

Yannick Ferreira Carrasco (Atlético) ? "Nous avons une option pour le recruter cet été. Elle a été négociée par Mateu (Alemany). Nous verrons. Cela dépendra de la semaine prochaine (donc du retour de Messi." Ruben Neves (Wolverhampton) ? "C'est un bon joueur. S'adaptera-t-il à notre jeu ? Nous verrons. Nous avons plusieurs noms : plan A, plan B, plan C." Vitor Roque (Paranaense) ? "Un nouveau buteur n'est pas notre priorité. Nous devons d'abord trouver un remplaçant top à Busquets." Bernardo Silva (Manchester City) : "Oui, Bernardo voulait nous rejoindre l'été dernier. C'est normal, les joueurs sont toujours d'accord pour venir au Barça. Il serait une excellente recrue, ce serait fantastique mais il joue à City donc c'est difficile." Ilkay Gündogan (Manchester City) ? "La seule chose que je peux vous dire, c'est n'importe quel joueur que nous voulons recruter et avec lequel nous discutons veut venir. Je n'en ai vu aucun dire : "Non, je préfère un autre club"."

Xavi: "Joao Cancelo did not come to Barça in January simply because City did NOT want him to go to Barça". ⚠️🇵🇹 #FCB #MCFC



"They didn't tell me any reason, simply that it couldn't be done because City had said no to Barça option. Ask them, Pep, their board...", told MD. pic.twitter.com/OMjATZSibx