FC Barcelone - Mercato : Tuchel a rendu sa décision pour Pavard

Interrogé dimanche par Téléfoot sur son avenir, Benjamin Pavard avait répondu : « J'attendais cette question. Pour l'instant, il n'y a pas de discussions avec le club, nous sommes concentrés sur les objectifs de cette saison ». Le Français attendait de savoir ce que son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, pense de lui avant de se prononcer sur la suite à donner à sa carrière. Il se trouve que Tuchel a justement évoqué le cas de l'international français en conférence de presse avant le quart de finale de Coupe d'Allemagne contre Fribourg et qu'il est dithyrambique !

"C'est un joueur sous-coté"

« C'est un joueur sous-coté, a déclaré Tuchel. Il peut s'adapter au plus haut niveau et défend avec rigueur. C'est un top joueur d'équipe, il a immédiatement eu ma confiance et m'a prouvé que j'avais eu raison. » De quoi inciter le Bayern à négocier une prolongation de contrat au-delà de 2024. Et donc à mettre un terme aux espoirs de l'Inter Milan et du FC Barcelone de récupérer le Nordiste cet été...