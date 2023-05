FC Barcelone - Mercato : un cadre décidé à attendre Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le sait, pour espérer faire revenir Lionel Messi cet été mais également faire enregistrer les prolongations de Ronald Araujo et Gavi, le FC Barcelone doit vendre pour 100 M€ de joueurs et réduire sa masse salariale de près de 200 M€. Pour ce dernier objectif, un sixième a été fait avec l'annonce du départ en fin de saison de Sergio Busquets, qui devrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Les Blaugranas pourraient également économiser beaucoup si Jordi Alba, beaucoup moins titulaire cette saison, venait lui aussi à s'en aller.