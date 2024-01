FC Barcelone - Mercato : un coup de pouce signé Mourinho cet hiver ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

José Mourinho veut faire une course au Barça. Déçu par l’impact de Renato Sanches au milieu de terrain, qui devrait être renvoyé à Paris, The Special One voudrait remplacer le Portugais par un Blaugrana selon La Repubblica.

Oriol Romeu dans le viseur

Le Catalan avait été recruté pour compenser le départ de Sergio Busquets. Cependant, les dirigeants du Barça attendent plus de sa part, néanmoins, il court un contrat jusqu’en 2026 et le club Culé ne souhaite pas s’en séparer cet hiver, d’après Sport. La Roma devra partir au forcing pour parvenir à faire venir l’ancien joueur de Gérone.

🚨💣 Mourinho veut Oriol Romeu à Rome cet hiver. 🇪🇸 @LaRepublica — Edo (@EdonitAvdiu) January 9, 2024

