FC Barcelone - Mercato : bonne nouvelle à venir pour les finances du club ?

FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Peu probable, si le transfert s'opère, que la manne financière soit conséquente. Tout d'abord parce que Oriol Romeu ne reste pas sur des prestations solides ces derniers mois au FC Barcelone. Et parce que le club susceptible de l'accueillir, Getafe, ne fait guère partie des plus riches d'Espagne.

Direction Getafe ?

Reste que le club catalan cherche encore et toujours à alléger sa masse salariale et à renflouer ses caisses du mieux possible. Pour, sait-on jamais, recruter, dès cet hiver un milieu de terrain susceptible de remplacer Gavi, blessé. Si l'on en croit Mundo Deportivo, le Barça serait donc disposé à accélérer pour se séparer de Romeu dès ce mercato hivernal. Sa valeur, selon transfermarkt, est de 3 millions d'euros.

Réponse, sans doute, dans les prochaines heures.

