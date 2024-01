FC Barcelone Mercato : une destination surprise pour Thiago Alcantara ?

Le Brésil entier s’intéresse à Thiago Alcantara. Le milieu espagnol n'a pas joué de la saison en 2023/2024, pour cause d'une blessure à la hanche qui traîne depuis avril dernier. Le joueur n’a pas pu afficher son talent aux yeux du monde et depuis d’autres milieux de terrain se sont imposés dans l’entre jeu de Liverpool. Mais sa carrière n’est pas pour autant condamnée.

D’après Ekrem Konur sur X, Corinthians, Botafogo, Palmeiras et Flamengo seraient intéressés par l’ancien du Barça. La saison va bientôt commencer au Brésil, les équipes sont en train de boucler leur effectif.

Marca explique que ce serait particulièrement chaud avec le dernier nommé puisque des émissaires de Flamengo se sont déplacés jusqu'à Liverpool pour rencontrer le milieu de terrain

