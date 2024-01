FC Barcelone - Mercato : une 2e recrue se précise après Vitor Roque

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La piste menant à Aleix Garcia se précise chaque jour davantage au FC Barcelone. La élèbre émission El Chiringuito a annoncé que la direction blaugrana cherchait de l’argent frais pour pouvoir financer l'arrivée du milieu défensif dès cet hiver. Ce poste est vital pour Xavi, qui avait misé sur Oriol Romeu l'été dernier mais a reconnu son erreur. Pour lui, c'est désormais Garcia qui aurait le plus de chances de faire oublier Sergio Busquets.

Aleix Garcia en ligne de mire

Mais cela a forcément un prix. Selon Transfermarkt, Aleix Garcia coûterait aujourd'hui une vingtaine de millions d'euros. Et Gérone, surprenant 2e de Liga, pourrait d'autant plus se permettre de faire monter les enchères qu'il est soutenu par le puissant City Group. Pas gagné pour le FC Barcelone, donc, qui compte ses sous et espère malgré tout formuler une offre.

🗣 "El Barça está buscando dinero y financiación para hacer otro fichaje".



🗣 "El nombre que más gusta es Aleix García".



🚨 Información de @jotajordi13. pic.twitter.com/m4VSNXMbsr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2024

