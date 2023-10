FC Barcelone - Mercato : une ancienne cible de l'OL bientôt au Barça ?

Le FC Barcelone est content du rendement d'Oriol Romeu mais il cherche un autre milieu défensif et il pourrait bien l'avoir trouvé en Espagne. A en croire le journaliste turc Ekrem Konur, le club catalan cible en effet Guido Rodriguez, le milieu argentin du Betis Séville.

A 29 ans, Rodriguez était la priorité de Laurent Blanc pour renforcer l'entre jeu de l'OL cet été. Mais c'est finalement Paul Akouokou qui était arrivé à Lyon en provenance du Betis, et non Rodriguez...

🚨Barcelona are planning to make a move for Real Betis' 29-year-old Argentine player Guido Rodríguez in January.

