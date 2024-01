FC Barcelone Mercato : une recrue arrive cette semaine pour consoler Xavi

Un Viking débarque en Catalogne. Lucas Bergvall, joueur du Djurgarden, en première division suédoise, est sur le point de s’engager avec le FC Barcelone selon Fabrizio Romano. Le montant s’élève à 7 millions d’euros plus 3 millions de bonus. Si le transfert ne sera effectif qu’en juin prochain, un rêve se réalise pour le joueur.

Le Suédois exprimait un désir sincère : il voulait à tout prix rejoindre le Barça, selon Fabrizio Romano. Si d’autres formations, comme l’Eintracht Francfort, étaient sur le coup, c’est bien la Catalogne que l'international suédois a choisie. Sa signature serait programmée dans le courant de la semaine.

🚨🔵🔴 Understand Barça official bid for Lucas Bergvall is expected to be accepted next week!



Final amound: €7m fixed fee plus €3m add-ons.



Bergvall has been very clear, he wants to join Barça — deal to be closed now but valid from July 1, 2024.



Almost there ⏳🇸🇪 pic.twitter.com/gonGJS4Du2