FC Barcelone - Mercato : une solution au rabais pour l'après-Busquets ?

Le jeu très décevant du FC Barcelone depuis le début de la saison peut s'expliquer de plein de façons mais il est évident que le départ de Sergio Busquets a laissé un vide qui n'a pas été comblé. Le vétéran tenait une place prépondérante au cœur du jeu catalan. Tous les ballons passaient par lui, sans compter qu'il faisait office de première digue aux contre-offensives adverses. Le Barça a recruté Oriol Romeu cet été pour le remplacer mais l'ancien de Gérone a montré ses limites. Il n'a pas les épaules pour être le successeur de Busquets.

Xavi a réclamé à ses dirigeants un remplaçant à la hauteur. Mais ceux-ci lui ont fait savoir que les finances ne permettaient toujours pas de miser une grosse somme sur un joueur en janvier. Il va donc falloir se débrouiller autrement. Selon Ekrem Konur, les Blaugranas réfléchiraient à la possibilité de se faire prêter le milieu défensif nigérian Wilfred Ndidi (26 ans) par Leicester, pensionnaire de D2 anglaise, en janvier avec option d'achat. Une idée qui ne fait pas rêver...

🔥Barcelona could make moves to sign Leicester City midfielder Wilfred Ndidi on loan with an option to buy permanently.

