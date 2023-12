FC Barcelone - Mercato : Vitor Roque est en route pour Barcelone ! (vidéo)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Grande recrue du Barça l’été dernier, Vitor Roque va arriver en Catalogne six mois plus tôt que prévu. Hier, Fabrizio Romano affirmait que le Brésilien se rendrait en Espagne dans les prochaines 24 heures. Et ce sera bien le cas.

Il arrive

Une vidéo en atteste : le joueur a embarqué ce mardi après-midi. Il arrivera avec sa famille et rejoindra le groupe de Xavi pour ses premiers pas à l’entraînement ces prochains jours. Le Barça prévoirait sa présentation dans une semaine.

