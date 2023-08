FC Barcelone - Mercato : Xavi a braqué une cible du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La direction du FC Barcelone est parfois dure avec ses joueurs. Surtout ceux qu'elle voudrait vendre. Frenkie De Jong et Ansu Fati sont deux exemples frappants. Le milieu et l'ailier ne cessent de répéter qu'ils veulent rester, qu'ils adorent le Barça, les dirigeants ouvrent la porte à un départ à chaque mercato. Hier soir, en marge du Trophée Gamper, ça a été autour de Xavi de faire comprendre à Ansu Fati qu'un départ serait peut-être le mieux pour tout le monde. « Ansu Fati ? On verra. Il reste beaucoup de temps avant le 31 août. Je ne peux rien dire, ça dépend beaucoup du fair-play financier. »

Le clan Fati n'a pas compris les propos de Xavi

Une façon de dire qu'il l'aurait bien gardé mais que les finances dans le rouge exigent une vente. Ces propos n'ont pas été appréciés du tout par le clan Fati. Le journaliste d'El Chiringuito Dario Montero a expliqué que "l'entourage de Fati n'a pas compris cette déclaration un jour de fête". Le but est pourtant évident... Surtout que le Barça sait que le PSG est à l'affut pour récupérer l'ailier de 20 ans...

🚨 EXCLUSIVA de @DarioMonteroG🚨



❓ "El entorno de Ansu Fati no entiende las palabras de Xavi en un día de fiesta".



🏡 "El jugador quiere seguir en el Barça". pic.twitter.com/GX7IyypNwc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2023

