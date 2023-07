Conscient qu'il n'aura pas des moyens extensibles pour le Mercato d'été 2023, Xavi est obligé de faire des choix au FC Barcelone. Le coach des Blaugranas a donc privilégié le recrutement d'un remplaçant à Sergio Busquets dans l'entrejeu et l'arrivée d'un deuxième attaquant derrière Robert Lewandowski à la venue d'autres joueurs.

Reste que le Barça travaille toujours sur la venue d'un véritable spécialiste au poste de latéral droit, un rôle où Xavi a souvent dû bricoler par le passé. Sans le sou, le FC Barcelone envisage de faire son Mercato en Espagne avec la venue d'une promesse du Real Valladolid, Ivan Fresneda (18 ans).

Selon Mundo Deportivo, le jeune défenseur ibérique est la cible principale pour ce poste mais la bataille s'annonce rude. Si Ivan Fresneda, courtisé par de nombreux clubs européens (Arsenal, Juventus, Inter Milan), privilégie le Barça, il n'attendra pas non plus indéfiniment que le club catalan se dote des moyens pour le recruter. Aujourd'hui, sa clause de résiliation est tombée de 40 à 20 M€ avec la relégation de son club ce qui en fait une superbe affaire pour les clubs intéressés...

Pour résumer

