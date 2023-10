FC Barcelone - Mercato : Xavi a flashé sur un joueur bien connu de l’OM

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a huit jours, Brighton est reparti de Marseille avec un bon nul mais la sensation que sa remontada de 0-2 à 2-2 aurait pu être encore plus marquante avec un soupçon d'efficacité en plus. Car Kaoru Mitoma n'a pas été en réussite devant le but. Intenable, le Japonais a eu deux fois l'occasion de marquer mais il a vendangé ce qu'il aurait habituellement mis au fond des filets. Arrivé en 2021 chez les Seagulls, le milieu offensif a mis un peu de temps à s'adapter au jeu anglais. Mais depuis que Roberto De Zerbi est arrivé sur le banc (en 2022), il tourne à plein régime, inscrivant des buts aussi décisifs que spectaculaires.

Le Barça n'a pas de pur ailier gauche dans son effectif

Cette réussite n'a pas échappé au FC Barcelone. La direction catalane a constaté qu'elle n'a pas de vrai ailier gauche dans son effectif, même si Joao Félix occupe ce poste depuis le début de la saison. Le Barça étudie la possibilité de recruter Mitoma l'été prochain, quand il ne lui restera plus qu'une année de contrat et donc que Brighton sera obligé d'occuper les offres le concernant. Xavi a validé cette piste, même si elle augure des nuits compliquées quand il lui faudra choisir trois joueurs parmi Lewandowski, Félix, Torres, Roque, Raphinha, Yamal et donc Mitoma pour son attaque...

