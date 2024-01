FC Barcelone - Mercato : Xavi a pris une décision radicale avec Joao Felix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La résurrection de Joao Félix n'aura pas duré ! Anesthésié par la tactique Simeone à l'Atlético Madrid, l'attaquant portugais a brillé lors de ses premières semaines au FC Barcelone. Inspiré, décisif, il s'était mis tout le monde dans la poche, à tel point que les dirigeants blaugranas réfléchissaient au moyen de le conserver en 2024-25. Mais le vent a tourné, l'ancien du Benfica est rentré dans le rang et sa mauvaise humeur a repris le dessus. Et aujourd'hui, il n'est plus question pour le Barça de tenter de le conserver.

"Xavi ne compte pas sur Joao Félix pour la prochaine saison"

Selon le journaliste d'El Chiringuito José Alvares, "Xavi ne compte pas sur Joao Félix pour la prochaine saison. Il ne le considère pas comme une priorité". L'arrivée de Vitor Roque a sans doute contribué à faire changer d'avis l'entraîneur barcelonais puisque le Brésilien peut très bien évoluer dans le couloir gauche de l'attaque. Pour Joao Félix, l'été s'annonce compliqué puisqu'il n'a pas caché son soulagement au moment de quitter l'Atlético, qu'il a vendu sa maison à Madrid et qu'il a en plus marqué l'unique but de la victoire du Barça sur les Colchoneros (1-0) sans cacher sa joie...

