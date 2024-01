FC Barcelone - Mercato : Xavi cible un attaquant de Manchester United

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Barça et l’Atlético Madrid souhaitent récupérer Mason Greenwood. Actuellement en prêt à Getafe, l’Anglais effectue un beau passage dans le club de la banlieue madrilène. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 15 matchs de Liga, l'attaquant de Manchester United met les observateurs d’accord, dont ceux du Barça et de l’Atletico Madrid.

Xavi le veut

Comme annoncé dans le Chiringuito, le Barça de Xavi souhaite récupérer l’Anglais. Reste à voir comment l’opération sera tournée, puisque Greenwood est en prêt jusqu’en juin.

