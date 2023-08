FC Barcelone - Mercato : Messi et les Blaugrana furax devant le départ de Dembélé au PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé semble plus proche que jamais du PSG, l'officialisation de son transfert devrait être imminente. Son départ du FC Barcelone est très mal perçu par son entraîneur Xavi. Ce départ frustre également son ancien coéquipier au club, Lionel Messi.

Xavi et Messi sont déçus

Xavi serait déçu par Ousmane Dembélé. Le coach espagnol lui a toujours accordé sa confiance malgré les doutes. Ousmane Dembélé lui aurait parlé de rêver remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone il y a une semaine, révèle le journaliste Ferran Correas. De plus, un autre journaliste espagnol, David Bernabeu Reverter, rappelle qu'avec le départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait peut-être pu inscrire Léo Messi s'il avait attendu un peu plus longtemps le Barça. Le départ de l'international français ne fait décidément pas que des heureux, et surtout pas dans le vestiaire blaugrana. Après la victoire en amical contre l'AC Milan cette nuit, Marcos Alonso a assuré que l'intéressé n'avait rien dit à ses coéquipiers avant d'apprendre la nouvelle dans la presse. Une attitude qui aurait peiné et agacé le vestiaire du Barça.

