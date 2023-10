FC Barcelone - Mercato : Xavi ne lâche pas une piste qui lui a mis un gros râteau !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Trois mois après le début de la saison, le constat est clair au FC Barcelone : Sergio Busquets n'a pas été remplacé. La sentinelle a mis le cap sur Miami cet été et Xavi se doutait qu'il serait très compliqué de lui trouver un successeur au niveau. Faute de mieux, il a misé sur Oriol Romeu, arrivé de Gérone, mais l'échec est évident. Frenkie De Jong est parfois aligné dans la pointe basse du milieu mais son profil n'est pas celui d'une sentinelle, loin de là. Il va donc falloir recruter à ce poste lors de la prochaine intersaison. Et Xavi a une idée, toujours la même...

Arsenal et Manchester United en rivaux

Selon Ekrem Konur, l'entraîneur barcelonais serait toujours sur Martin Zubimendi, qui l'a pourtant repoussé à plusieurs reprises. Le milieu de 24 ans a préféré prolonger à la Real Sociedad plutôt que de rejoindre les Blaugranas. Et il serait davantage attiré par une expérience à l'étranger que par un départ en Catalogne. Et justement, Arsenal et Manchester United seraient intéressés, selon Konur. Le gros problème pour le Barça, c'est qu'il faudrait débourser une cinquantaine de millions d'euros pour arracher Zubimendi à la Sociedad. Et vu la situation financière du FCB...

🚨Barcelona, Arsenal and Manchester United have also identified Real Sociedad's Martin Zubimendi as a target.

🇪🇸 🔵#FCB 🔴#AFC 🔴#MUFC pic.twitter.com/DxtAA3KWhQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 27, 2023

