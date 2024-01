FC Barcelone - Mercato : Xavi recalé pour sa priorité hivernale ?

Le FC Barcelone cible le meneur de jeu de Girone Aleix Garcia. Mais le montant du transfert fait débat entre les deux clubs catalans. Girone demande 20 M€ alors que le Barça affirme que sa claude libératoire n'est que de 12 M€...

Selon Michel, la tendance est plutôt à ce qu'Aleix Garcia finisse la saison à Girone. "Je pense qu'il va rester, a indiqué le coach catalan. Je pense qu'Aleix ne va pas nous quitter. Honnêtement ça me ferait mal qu'il parte. Je ne dis pas ça par rapport au Barça mais parce que c'est un joueur très important pour nous." Une vraie déclaration d'amour !

🔵🔴 Girona manager Míchel on Aleix Garcia and Barcelona interest: “I feel that Aleix won’t leave us”.



“Honestly I’d hurt if Aleix left. I don’t say that because of Barça, but just because we’d lose a key player for us”.



“But again, I feel he’s staying”, via @Nilsola10. pic.twitter.com/TKuNd4bG1d