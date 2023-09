FC Barcelone - Mercato : Xavi se pencherait sur un joueur de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pas de répit en matière de mercato. Et peu importe que le dernier ait fermé ses portes il y a seulement quelques jours, d'autres rumeurs naissent déjà en vue de l'été prochain.

Vanderson a tapé dans l'oeil de Xavi

C'est logiquement le cas au FC Barcelone, club qui, en temps normal, séduit et attire les meilleurs joueurs de la planète lorsque ses réserves financières le lui permettent. Ce n'est plus le cas, on le sait, mais Xavi, l'entraîneur catalan, tente tout de même de jolis coups. Selon le média, Fichajes, un nom aurait déjà retenu son attention : Vanderson.

Le Brésilien, arrivé à l'AS Monaco, il y a plus de deux ans, aurait séduit Xavi. Attention, toutefois, Vanderson est sous contrat jusqu'en 2027 et son départ ne se négociera sans doute pas à moins de 25 millions d'euros. Trop coûteux pour le Barça ? Possible.

Podcast Men's Up Life