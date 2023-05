FC Barcelone, PSG : Laporta craque et fait une annonce retentissante sur le mercato et Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Soirée lunaire hier à Barcelone : pour fêter le 27e titre de champion de son histoire, le Barça a été obligé de se cacher ! Au coup de sifflet final, les ultras de l’Espanyol se sont en effet ontriduite sur la pelouse pour en découdre et ont contraint les joueurs blaugrana à courir pour se réfugier dans le vestiaire des visiteurs. Si l’Espanyol a d’ores et déjà condamné ses actes, As nous apprend que les forces de l’ordre catalanes ont dû intervenir en plein chaos. Les tensions se sont alors focalisées devant le tunnel des vestiaires, où les Mossos d’Esquadra se sont massés pour sécuriser la zone, où barres de fer et chaises ont volé !

« Nous allons tout faire pour le ramener »

De son côté, Joan Laporta n’a pu contenir sa joie dans les vestiaires et a profité de cette scène de liesse pour faire une annonce retentissante sur l’avenir de Lionel Messi. « Nous allons tout faire pour le ramener, a-t-il promis. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine. »

🍾 LAPORTA, completamente DESATADO



📺 Lo vemos en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/6CJAYXAWb0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2023

Pour résumer Le FC Barcelone peut d'ores et déjà préparer la saison prochaine après avoir acté le 27e titre de champion d'Espagne de son histoire, dimanche après son succès dans le derby contre l’Espanyol (4-2). Avec Lionel Messi dans ses rangs ?

