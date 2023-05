PSG - Mercato : énorme coup de théâtre pour Messi, le Barça dans tous ses états !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce week-end, le journal catalan Sport, a annoncé que la Liga devrait donner son feu vert ce lundi au FC Barcelone pour son plan de viabilité et donc pour le retour de Lionel Messi.

Le Liga continue de faire poireauter le Barça

Mais selon les informations de l'autre grand quotidien catalan, Mundo Deportivo, la ligue espagnole n'aurait, en réalité, pas encore donné son feu vert au club blaugrana et aurait demandé un nouveau délai d'une à deux semaines pour examiner le plan de viabilité du Barça et pour pouvoir l’approuver ou non. Le futur champion d'Espagne et la Pulga vont donc encore devoir s'armer de patience.

🚨🚨 LaLiga pide una o dos semanas más al Barça para revisar el plan de viabilidad



✍️ @ffpolohttps://t.co/yQGshFOf6X — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Contrairement à ce qui a été annoncé, la Liga n'aurait pas donné ce lundi son feu vert au FC Barcelone pour son plan de viabilité et donc pour le retour de Lionel Messi.

Fabien Chorlet

Rédacteur