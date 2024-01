FC Barcelone, PSG - Mercato : Kimmich a deux préférences pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En quête d’une solution à long terme au poste de sentinelle, les dirigeants du FC Barcelone auraient fait du milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, l'une de leurs priorités pour l'été prochain.

Kimmich veut le Barça ou Manchester City

Mais alors que le Paris Saint-Germain aurait récemment fait son apparition dans ce dossier, le média allemand Bild nous apprend que l'ancien joueur du RB Leipzig, qui serait de plus en plus ouvert par un départ du Bayern Munich et une nouvelle expérience à l'étranger, aurait deux préférences pour son avenir : le FC Barcelone et Manchester City. Reste à savoir si le PSG, qui voudrait recruter Joshua Kimmich dès cet hiver, pourrait rebattre les cartes dans ce dossier.

Concernant le dossier Kimmich, comme vous le savez, le FC Barcelone suit le dossier avec intérêt pour l'été prochain. Le joueur, selon Bild, a une préférence pour Barcelone ou Manchester City.



Pour le moment, il n'y a rien de nouveau en ce sens. Le FC Barcelone ne s'est pas… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 10, 2024

