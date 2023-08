FC Barcelone, PSG - Mercato : l’incroyable promesse en l’air de Dembélé à Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé du FC Barcelone au PSG, c'est pour ces prochains jours voire ces prochaines heures. Et du côté du Barça, ce départ n'est pas accueilli de la même façon par tout le monde. Pour Mateu Alemany, c'est un soulagement. Mais pour Xavi, c'est clairement une déception.

Il voulait gagner la C1 avec le Barça

Le coach catalan ne s'en est d'ailleurs pas caché... « Dembélé nous a dit qu'il voulait partir. Il a une proposition du PSG et nous ne pouvons rien faire, On ne peut pas rivaliser avec la proposition qu'ils lui font depuis la France. Je suis déçu par lui ». AS explique que la déception vient d'une promesse en l'air du joueur, qui aurait dit à son coach il y a quelques jours qu'il voulait gagner la Ligue des champions avec le Barça. Ce qui semble aujourd'hui assez compromis...

