FC Barcelone, PSG – Mercato : l’Inter Miami a réglé la question Messi, son programme dévoilé !

Si le FC Barcelone a déjà jeté l’éponge pour un retour en prêt pour deux mois de Lionel Messi (Inter Miami, 36 ans) et priorise la signature de Vitor Roque pour le mois de janvier, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas non plus rebondir en Arabie Saoudite durant la longue trêve qui attend désormais le club floridien entre fin octobre et fin février.

Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, aucun contact n’aurait été établi entre l’Etat du Golfe et le clan Messi. En Arabie Saoudite, on a encore en travers de la gorge la décision de la Pulga d’opter pour la MLS plutôt que la Saudi Pro League et on n’investira pas des sommes folles pour recréer le duel avec Cristiano Ronaldo pour une durée aussi courte en sachant que le championnat local fait aussi une coupure entre fin décembre et mi-février.

Messi en Arabie Saoudite… mais pas pour jouer ?

Par ailleurs, du côté de l’Inter Miami, on n’a pas non plus l’intention d’ouvrir la porte à Lionel Messi. En plus d’avoir encore quelques rendez-vous internationaux avec l’Argentine sur la fin d’année (novembre), la franchise floridienne aimerait pouvoir compter sur l’ancien Barcelonais pour sa pré-saison qui débutera en janvier afin de le faire participer à toutes les obligations commerciales du club.

Dans l’entourage de Messi, on est en phase avec le projet, peu désireux de surcharger son calendrier à 36 ans révolus. Il est quand même possible que Lionel Messi profite de son break pour se rendre en Arabie Saoudite… mais pour y jouer à plein son rôle d’ambassadeur du pays. Le planning de Messi est d’ores et déjà connu comme l’a fait savoir Fabrizio Romano :

