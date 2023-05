FC Barcelone, PSG - Mercato : la nouvelle manœuvre éclatante de Laporta pour le retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que Joan Laporta travaille sur une véritable révolution de palais au FC Barcelone afin de permettre le retour de Lionel Messi (PSG), le président catalan a aussi bien conscience que s'il veut faire venir l'Argentin et le détourner du pont d'or d'Al-Hilal (Arabie Saoudite), il lui faudra dégager des liquidités tout en gardant quelques atouts dans sa manche. Pour se faire, et si l'on en croit les médias Jijantes et Revelo, Laporta planche sur un nouveau contrat de Jordi Alba, l'un des meilleurs amis de Messi dans le vestiaire. Sous contrat jusqu'en juin 2024 et désormais en grande concurrence avec Alejandro Baldé à gauche de la défense, l'Espagnol a été aperçu hier discutant avec son président dans un restaurant de Barcelone.

Une rencontre d'une durée d'un peu plus de trois heures pout tenter d'aboutir à un accord sur ce nouveau contrat. Accord qui permettrait de baisser la masse salariale tout en conservant son meilleur allié dans la course à la signature de la Pulga. La proposition du FC Barcelone ? Obtenir une réduction de salaire de 60% avec un paiement différé de deux ans du reste des sommes dûes.

Si des sources proches du joueur démentent de tels chiffres à Sport et rappellent que Jordi Alba a bien l'intention de finir son contrat en Catalogne, le Barça cherche bel et bien à réaliser 200 M€ d'économie dans sa masse salariale afin d'obtenir le feu vert de la DNCG espagnole et se renforcer...

Pour résumer Désireux de permettre le retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta a demandé à Jordi Alba, proche de l'Argentin, de faire un gros effort financier. Au Barça, on cherche des leviers pour se dépêtrer des demandes de la DNCG espagnole.

