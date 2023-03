FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta et Xavi ont eu une idée de génie pour faire revenir Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Bien malin qui devinera où jouera Lionel Messi (35 ans) la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, la star du PSG hésite à prolonger même si ls dirigeants qatariens le poussent en ce sens. Selon Dario Montero, un nouveau bail d’un an lui a ainsi été proposé récemment à Paris. Messi n’a pas écarté cette proposition mais serait préoccupé par le projet sportif du PSG et hésite donc encore à y répondre favorablement, lui qui est motivé par les titres. Surtout, un retour au FC Barcelone le fait de plus en plus réfléchir. Selon José Alvarez, « Messi est le premier à vouloir revenir au Barça » et Joan Laporta le sait.

Podcast Men's Up Life

Xavi étudie un nouveau rôle pour Messi

S’il s’est réuni récemment avec son père Jorge sans évoquer un retour en Catalogne, le président du FC Barcelone lui a offert un contrat 1+1 avec un salaire de 6-7 millions d’euros par an et un pourcentage sur ce qu’il génèrera au marketing. La star argentine du PSG aurait donc, au moins, deux offres sur la table à l’instant T.

Toujours d’après Montero, Xavi serait en contact direct avec « La Pulga » et lui a déjà signifié qu’il avait en tête un nouveau rôle pour lui dans l’équipe. Joan Laporta, lui, a fait encore plus fort. « Laporta est un génie : le Barça est en crise et Messi sort du chapeau », a analysé José Luis Sanchez, comme pour mieux mettre en avant l’écran de fumée Messi au Barça. Malin.

😳"LAPORTA es un GENIO. El Barça está en CRISIS y se saca de la chistera a MESSI"😳



💥 #JoséLuisSánchez no se calla nada en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/V5lMIi6WMJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 30, 2023

Pour résumer Alors que l’avenir de Lionel Messi (35 ans) est toujours en suspens au Paris Saint-Germain et que l’émir du Qatar aurait lancé une première offre de prolongation, les pontes du FC Barcelone s’affairent discrètement en coulisses.

Bastien Aubert

Rédacteur