FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : l'un des plus grands critiques de Vinicius Jr sur les tablettes

Joan Laporta l'a redit : l'une des priorités du FC Barcelone cet été est de trouver un latéral droit. Jules Koundé, Ronald Araujo, Sergi Roberto ou Alejandro Baldé s'y sont collés la saison passée mais les deux premiers sont des défenseurs centraux, le troisième un milieu et le quatrième est gaucher. Les Blaugranas ont urgemment besoin d'un spécialiste du poste et, selon Mundo Deportivo, ils ont ciblé Pablo Maffeo (26 ans, Majorque) en alternative à Joao Cancelo, que Manchester City ne lâchera pas facilement.

Les Clasicos seraient chauds s'il signait au Barça !

Maffeo est un Hispano-Argentin qui a beaucoup bourlingué dans sa jeune carrière, lui qui a été formé à... l'Espanyol avant de passer à Manchester City, puis Gérone, Stuttgart et Huesca avant de se poser aux Baléares. Mais si on a entendu parler de lui ces derniers temps, c'est parce qu'il s'est bien pris la tête avec Vinicius Jr le 5 février dernier lors d'un Majorque-Real Madrid, qu'il a conclu en dégommant le Brésilien devant les médias : « A l'école, ils m'ont dit que je me comportais mal et ma mère m'a dit que ce n'était pas possible que tous les professeurs aient un problème avec moi. « Tu fais aussi des mauvaises choses », m'a-t-elle dit, et je pense que la même chose se produit avec Vinicius. Ce n'est pas que nous avons tous une manie avec lui, c'est juste qu'il y a quelque chose. Je n'ai rien contre lui, il m'a l'air d'être un grand joueur, mais quand l'année dernière tu joues ce pour quoi tu joues et qu'il te dit que tu vas aller en deuxième division, ben ça te pique... ça pique à l'intérieur. Nous sommes des humains ». Les prochains Clasicos s'annonceraient explosifs s'il débarquait à Barcelone !

